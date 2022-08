Passi avanti per Pd-Verdi-SI, si decide entro 48 ore (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - "Passi avanti". Al massimo entro 48 ore si pronuncerà la parola definitiva sull'intesa - o meno - tra Pd, Verdi e Sinistra italiana. Ma al Nazareno si guarda con ottimismo a una soluzione positiva dello strappo consumatosi solo un giorno fa, dopo il patto elettorale siglato tra Enrico Letta e Carlo Calenda, che ha scatenato la dura reazione delle forze di sinistra, che ora chiedono al leader dem garanzie sul programma e un riequilibrio delle presenze. Perché, oltre ai temi cari ai partiti guidati da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli - a partire dal no netto alla centralità dell'agenda Draghi, fortemente spinta invece dal leader di Azione - le due forze di sinistra hanno messo sul tavolo anche una nuova intesa sulla rappresentanza nelle liste, alla luce di quel 70 e 30 per cento punto di caduta del patto con cui ... Leggi su agi (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - "". Al massimo48 ore si pronuncerà la parola definitiva sull'intesa - o meno - tra Pd,e Sinistra italiana. Ma al Nazareno si guarda con ottimismo a una soluzione positiva dello strappo consumatosi solo un giorno fa, dopo il patto elettorale siglato tra Enrico Letta e Carlo Calenda, che ha scatenato la dura reazione delle forze di sinistra, che ora chiedono al leader dem garanzie sul programma e un riequilibrio delle presenze. Perché, oltre ai temi cari ai partiti guidati da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli - a partire dal no netto alla centralità dell'agenda Draghi, fortemente spinta invece dal leader di Azione - le due forze di sinistra hanno messo sul tavolo anche una nuova intesa sulla rappresentanza nelle liste, alla luce di quel 70 e 30 per cento punto di caduta del patto con cui ...

