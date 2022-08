Meteo venerdì: picco del caldo e afa alle stelle, ma anche instabilità locale. Ecco dove (Di venerdì 5 agosto 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Tutta l’Europa meridionale e buona parte di quella centrale sono alle prese con una vasta area anticiclonica che, oltre a mantenere il tempo in prevalenza stabile, determina anche condizioni di gran caldo. Il Mediterraneo centrale e l’Italia rientrano in tale quiete anticiclonica, alimentata anche da flussi in risalita dal Nord Africa che determineranno un ulteriore aumento delle temperature nelle prossime 48 ore. E’ atteso infatti l’apice di questa ennesima fiammata africana, con caldo e afa alle stelle ma con picchi termici che non risulteranno così elevati come in occasione delle roventi giornate del mese scorso. Tuttavia l’arco alpino sarà interessato da alcuni fenomeni di instabilità che ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 5 agosto 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Tutta l’Europa meridionale e buona parte di quella centrale sonoprese con una vasta area anticiclonica che, oltre a mantenere il tempo in prevalenza stabile, determinacondizioni di gran. Il Mediterraneo centrale e l’Italia rientrano in tale quiete anticiclonica, alimentatada flussi in risalita dal Nord Africa che determineranno un ulteriore aumento delle temperature nelle prossime 48 ore. E’ atteso infatti l’apice di questa ennesima fiammata africana, cone afama con picchi termici che non risulteranno così elevati come in occasione delle roventi giornate del mese scorso. Tuttavia l’arco alpino sarà interessato da alcuni fenomeni diche ...

DPCgov : ?? Venerdì #5agosto ???? #allertaGIALLA per rischio temporali e rischio idrogeologico nella Provincia Autonoma di Bolz… - DPCgov : ???? #AllertaGIALLA meteo-idro, venerdì #29luglio, in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolz… - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, venerdì #5agosto, in #Toscana. A cura del @flash_meteo - sulsitodisimone : RT @meteoredit: #5agosto Le previsioni #meteo per oggi, venerdì 5 agosto 2022 ?? - meteoredit : #5agosto Le previsioni #meteo per oggi, venerdì 5 agosto 2022 ?? -