James Franco sarà Fidel Castro in un film dedicato al leader cubano

Deadline ha annunciato che James Franco sarà Fidel Castro in un film che racconterà la vita del leader cubano. L'attore James Franco ricoprirà il ruolo del leader cubano Fidel Castro in un film a lui dedicato. La pellicola, dal titolo Alina of Cuba, sarà diretta dal regista spagnolo Miguel Bardem.

