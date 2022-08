Febbre e tosse alta per un centinaio di turisti a Bormio, ma la causa è... ignota (Di venerdì 5 agosto 2022) Una serie di malesseri apparentemente inspiegabili, con Febbre alta e tosse , ha colpito un centinaio tra ragazzi e adulti bresciani che la settimana scorsa avevano preso in gestione una struttura alberghiera... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 5 agosto 2022) Una serie di malesseri apparentemente inspiegabili, con, ha colpito untra ragazzi e adulti bresciani che la settimana scorsa avevano preso in gestione una struttura alberghiera...

rep_milano : Bormio, febbre alta e tosse per cento turisti, ignote le cause. Al momento esclusa la legionella - sulsitodisimone : L'ignoto malessere con febbre alta e tosse che ha colpito cento turisti a Bormio - Lucavad72 : RT @fanpage: Febbre alta, vomito e tosse. Sono cento, i giovani ricoverati in ospedale - fanpage : Febbre alta, vomito e tosse. Sono cento, i giovani ricoverati in ospedale - claxarmy : @namjo0ning Siii febbre male dappertutto male molto la gola e non doveva mancare la tosse oddio anche tu ci sei pas… -