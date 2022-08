Donna muore dopo aver aspettato ore al Pronto Soccorso. Aperta un’inchiesta (Di venerdì 5 agosto 2022) La vittima è deceduta dopo una lunga attesa all’ospedale. Al momento, la Procura sta cercando di fare chiarezza. Una vicenda davvero abbastanza incredibile quella che è accaduta soltanto pochi giorni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 5 agosto 2022) La vittima è decedutauna lunga attesa all’ospedale. Al momento, la Procura sta cercando di fare chiarezza. Una vicenda davvero abbastanza incredibile quella che è accaduta soltanto pochi giorni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

enpaonlus : Cane lasciato senza cibo e acqua muore in casa, denunciata una donna nel Siracusano - La Stampa - Ma quanto si può… - iavaronegrazia : RT @CarlodeBlasio1: Cane muore in casa perché lasciato senza acqua e cibo. Denunciata dalla Polizia una donna di 60 anni di Avola, nel Sira… - IANMILIN : RT @11Giuliano: N' Altra giovane: Triscina (Castelvetrano) (TP) 4 agosto 2022: Il bagno al mare e il malore, muore ragazza di 29 anni. na r… - TorduHand : RT @CarlodeBlasio1: Cane muore in casa perché lasciato senza acqua e cibo. Denunciata dalla Polizia una donna di 60 anni di Avola, nel Sira… - PisaToday : Si sente male in spiaggia: muore una donna -