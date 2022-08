Dl Aiuti bis, Draghi: altri 17 miliardi per famiglie e imprese (Di venerdì 5 agosto 2022) "Queste misure oggi si aggiungono a quelle per oltre 35 miliardi di euro che abbiamo approvato dall'inizio di quest'anno per mitigare gli effetti dei rincari sui cittadini e sulle imprese. Il totale ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) "Queste misure oggi si aggiungono a quelle per oltre 35di euro che abbiamo approvato dall'inizio di quest'anno per mitigare gli effetti dei rincari sui cittadini e sulle. Il totale ...

Agenzia_Ansa : DIRETTA I Decreto legge aiuti bis, la conferenza stampa del premier Mario Draghi #ANSA - fattoquotidiano : Aiuti bis, i calcoli Uil: con il nuovo taglio del cuneo solo 6 euro al mese in più per chi ne guadagna 8mila lordi,… - Agenzia_Ansa : Dl Aiuti bis in Cdm, verso una sforbiciata all'assegno unico. Il presidente dell'Upi De Pascale: 'Mancano risorse,… - infoitinterno : Decreto Aiuti bis, la rivincita di Draghi: 'La mia agenda? Risposte e credibilità' - infoitinterno : Le novità fiscali del DL Aiuti bis -