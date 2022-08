Di Maio contro Calenda. E’ ormai l’Opera dei Pupi del centrosinistra (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago – Se questo è il centrosinistra, il centrodestra può dormire sonni tranquilli. Al netto degli scontri interni per leadership e ipotetica squadra di governo, di certo dalle parti di Salvini, Meloni e Berlusconi potrebbero pure pensare di non proferir parola fino al 25 settembre, perché a distruggersi – da soli – ci pensano gli avversari. Basti osservare il degradante teatrino degli ultimi giorni, con il Pd che ha chiuso le porte a Renzi e M5S, le ha spalancate a Calenda, prova a riaprirle per la “cosa rossoverde” (ma chi se li fa Fratoianni e i Verdi?) e giusto per scontentare tutti offre pure una corsia preferenziale a Di Maio. Come nani sulle spalle dei nani, il trionfo della miopia. Nuova puntata del teatrino: Di Maio contro Calenda L’ex capo politico grillino oggi è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago – Se questo è il, il centrodestra può dormire sonni tranquilli. Al netto degli scontri interni per leadership e ipotetica squadra di governo, di certo dalle parti di Salvini, Meloni e Berlusconi potrebbero pure pensare di non proferir parola fino al 25 settembre, perché a distruggersi – da soli – ci pensano gli avversari. Basti osservare il degradante teatrino degli ultimi giorni, con il Pd che ha chiuso le porte a Renzi e M5S, le ha spalancate a, prova a riaprirle per la “cosa rossoverde” (ma chi se li fa Fratoianni e i Verdi?) e giusto per scontentare tutti offre pure una corsia preferenziale a Di. Come nani sulle spalle dei nani, il trionfo della miopia. Nuova puntata del teatrino: DiL’ex capo politico grillino oggi è ...

