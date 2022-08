Da MPS escono in 3500 C' è l' accordo per i prepensionamenti | i dettagli

(Di venerdì 5 agosto 2022) Alla vigilia della semestrale di oggi del Monte dei Paschi di Siena e a due giorni dal semaforo verde dato dalla Commissione Europea ai nuovi impegni assunti dal governo italiano per la privatizzazione di Mps, presupposto fondamentale per procedere all'assemblea che dovrà approvare l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, ieri è stato raggiunto l'sul piano industriale tra la Fabi e le altre organizzazioni sindacali con la banca. Uncontenuto nel piano industriale 2022-2026 dell'ad Luigi Lovaglio e che favorisce ulteriormente l'uscita dello stato da Mps contestualmente all'amento di capitale che, dopo l'ok della Bce, dovrebbe partire il prossimo 12 ottobre per concludersi entro il prossimo novembre. L'definisce il piano per l'uscita, entro il 30 novembre 2022, di 3.500 lavoratrici e lavoratori attraverso il ...

TricolorVanda : RT @LupodiBrughiera: Interessanti i pizzini relativi ai video che 'escono solo adesso' sui momenti intorno alla morte di #DavidRossi. #Bas… - Kick57624616 : RT @LupodiBrughiera: Interessanti i pizzini relativi ai video che 'escono solo adesso' sui momenti intorno alla morte di #DavidRossi. #Bas… - LauraGi63815697 : RT @LupodiBrughiera: Interessanti i pizzini relativi ai video che 'escono solo adesso' sui momenti intorno alla morte di #DavidRossi. #Bas… - LupodiBrughiera : Interessanti i pizzini relativi ai video che 'escono solo adesso' sui momenti intorno alla morte di #DavidRossi. #Bassilichi #MPS -

ilmessaggero.it

Video segreto su caso David Rossi "cancellato"/ In 2 fuori dadopo caduta corpo La super ... che immortala due dipendenti mentreda piazza dell'Abbadia alle 20.01: 'Un video tenuto finora ...David Rossi, perizia "si lasciò cadere, soccorsi in ritardo"/ Spunta un altro video Nel filmato in questione si vedono due persone mentredalla porta di uscita secondaria della Banca... Esodi Mps: «Stipendio all’85%». Esce chi ha 60 anni con 34 di servizio addetto in sede Il Pdf MILANO, 02 AGO - Mps e i sindacati della banca stanno per chiudere l'accordo sull'uscita di 3.500 dipendenti entro la fine dell'anno, su base volontaria e con la permanenza nel Fondo esuberi fino a se ...