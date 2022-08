Coppa Italia 2022/23, Cittadella espugna Lecce: il 3-2 porta la firma di Tounkara (Di venerdì 5 agosto 2022) Arriva la prima sorpresa da questo turno di trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2022/23. Il Cittadella ai supplementari espugna Lecce con il punteggio di 3-2 grazie alla rete di Asencio e alla doppietta di Tounkara. Inutile il momentaneo vantaggio di Strefezza e la rete di Colombo nel finale. Per i veneti ora sfida contro la vincente di Palermo-Ascoli. IL TABELLINO RISULTATI E TABELLONE CALENDARIO TRENTADUESIMI ACCOPPIAMENTI SEDICESIMI La partenza è tutta a favore del Cittadella, che dopo neanche quaranta secondi di gioco va vicina al vantaggio con il destro di Lores Varela, deviato in calcio d’angolo da Falcone. I veneti pochi minuti più tardi si rendono di nuovo pericolosi sfruttando un infortunio di Dermaku, ma ancora l’uruguaiano a tu per ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Arriva la prima sorpresa da questo turno di trentaduesimi di finale di/23. Ilai supplementaricon il punteggio di 3-2 grazie alla rete di Asencio e alla doppietta di. Inutile il momentaneo vantaggio di Strefezza e la rete di Colombo nel finale. Per i veneti ora sfida contro la vincente di Palermo-Ascoli. IL TABELLINO RISULTATI E TABELLONE CALENDARIO TRENTADUESIMI ACCOPPIAMENTI SEDICESIMI La partenza è tutta a favore del, che dopo neanche quaranta secondi di gioco va vicina al vantaggio con il destro di Lores Varela, deviato in calcio d’angolo da Falcone. I veneti pochi minuti più tardi si rendono di nuovo pericolosi sfruttando un infortunio di Dermaku, ma ancora l’uruguaiano a tu per ...

OfficialUSS1919 : ???? I numeri di maglia per la Coppa Italia 2022/23 ?? #macteanimo #forzagranata - gerardeulofeu : Passiamo il turno di coppa Italia che era l’obiettivo. Abbiamo tutti molto lavoro da fare e ci presenteremo alla pr… - QuiMediaset_it : #CoppaItalia, i match di oggi in esclusiva sulle reti #Mediaset: ??#CagliariPerugia h 17.45 #canale20… - serieB123 : Coppa Italia, out Lecce e Reggina: avanzano Samp e Cittadella - Noibiancocelest : COPPA ITALIA – Udinese, Cagliari e Sampdoria superano il turno -