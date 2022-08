Benevento, primo allenamento a porte aperte: tutti in campo per il Genoa (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – primo allenamento a porte aperte della stagione per il nuovo Benevento di Fabio Caserta. Dopo il ritiro di Cascia, i giallorossi sono tornati nel Sannio per preparare la sfida di lunedì di Coppa Italia contro il Genoa. Per la trasferta del “Ferraris”, il tecnico di Melito di Porto Salvo dovrebbe poter fare affidamento su tutti gli effettivi. All’antistadio Imbriani, davanti a circa un centinaio di spettatori, spazio per l’intera rosa. Caserta, dopo una serie di esercitazioni, ha fatto svolgere una partita undici contro undici, giocata su tre tempi, proseguendo nel solco del 4-3-3 ma provando anche il 4-4-2. In quella che potrebbe essere la formazione anti-Genoa sono stati provati Paleari; ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodella stagione per il nuovodi Fabio Caserta. Dopo il ritiro di Cascia, i giallorossi sono tornati nel Sannio per preparare la sfida di lunedì di Coppa Italia contro il. Per la trasferta del “Ferraris”, il tecnico di Melito di Porto Salvo dovrebbe poter fare affidamento sugli effettivi. All’antistadio Imbriani, davanti a circa un centinaio di spettatori, spazio per l’intera rosa. Caserta, dopo una serie di esercitazioni, ha fatto svolgere una partita undici contro undici, giocata su tre tempi, proseguendo nel solco del 4-3-3 ma provando anche il 4-4-2. In quella che potrebbe essere la formazione anti-sono stati provati Paleari; ...

