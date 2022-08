Ascolti TV | Giovedì 4 agosto 2022. Don Matteo leader anche in replica (15.1%), Giù le Mani dalle Nostre Figlie fermo all’8.9%. Il Tim Summer Hits chiude al 10.4%. Terra Amara da record (23.2%), Beautiful 21.2% (Di venerdì 5 agosto 2022) Terence Hill Nella serata di ieri, Giovedì 4 agosto 2022, su Rai1 la replica di Don Matteo ha conquistato 1.892.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 Giù le Mani dalle Nostre Figlie ha raccolto davanti al video 1.115.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 l’ultima puntata del Tim Summer Hits ha interessato 1.250.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha catturato l’attenzione di 1.119.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona: Nabucco ha raccolto davanti al video 558.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 789.000 spettatori con il 7.4% di share. Su La7 In Onda ha ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 agosto 2022) Terence Hill Nella serata di ieri,, su Rai1 ladi Donha conquistato 1.892.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 Giù leha raccolto davanti al video 1.115.000 spettatori pari.9% di share. Su Rai2 l’ultima puntata del Timha interessato 1.250.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha catturato l’attenzione di 1.119.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona: Nabucco ha raccolto davanti al video 558.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 789.000 spettatori con il 7.4% di share. Su La7 In Onda ha ...

