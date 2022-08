Uomini e Donne, Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono lasciati: "Tutta colpa del GF Vip" (Di giovedì 4 agosto 2022) Un nuovo capitolo della love story finita in malo modo tra Davide Donadei e Chiara Rabbi irrompe sul web. Pare che siano venute fuori le vere ragioni della loro sperazione. C'entrerebbe un programma televisivo. La coppia Davide Donadei e Chiara Rabbi non esiste più. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice, che si erano conosciuti a Uomini e Donne, si sono detti addio. La vicenda è stata ampiamente documentata da entrambi attraverso i social. Sia Chiara Rabbi che Davide Donadei hanno espresso il proprio disappunto per come alcuni hanno manipolato la vicenda della rottura. Gli utenti Instagram accusavano la Rabbi di avere ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 4 agosto 2022) Un nuovo capitolo della love story finita in malo modo trairrompe sul web. Pare che siano venute fuori le vere ragioni della loro sperazione. C'entrerebbe un programma televisivo. La coppianon esiste più. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice, che si erano conosciuti a, sidetti addio. La vicenda è stata ampiamente documentata da entrambi attraverso i social. Siachehanno espresso il proprio disappunto per come alcuni hanno manipolato la vicenda della rottura. Gli utenti Instagram accusavano ladi avere ...

