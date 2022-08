UFFICIALE – Cambiaghi è un nuovo giocatore dell’Empoli (Di giovedì 4 agosto 2022) L’attaccante Nicolò Cambiaghi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli: opzione prestito secco dall’Atalanta UFFICIALE: l’Atalanta ha mandato in prestito l’attaccante Nicolò Cambiaghi all’Empoli. Ecco il comunicato della società toscana. «Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta B.C. per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Cambiaghi. Nicolò Cambiaghi è un attaccante italiano nato a Monza il 28 dicembre 2000. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, compie tutto il percorso nel vivaio nerazzurro, conquistando due campionati Primavera e una Supercoppa Primavera. Nel 2020 il passaggio in prestito alla Reggiana, in Serie B, dove l’attaccante ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) L’attaccante Nicolòè ufficialmente un: opzione prestito secco dall’Atalanta: l’Atalanta ha mandato in prestito l’attaccante Nicolòall’Empoli. Ecco il comunicato della società toscana. «Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta B.C. per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò. Nicolòè un attaccante italiano nato a Monza il 28 dicembre 2000. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, compie tutto il percorso nel vivaio nerazzurro, conquistando due campionati Primavera e una Supercoppa Primavera. Nel 2020 il passaggio in prestito alla Reggiana, in Serie B, dove l’attaccante ...

