Ucraina | Zelensky | “Vorrei parlare con Xi di invasione Russia”

(Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’Volodymyrafferma di volerdirettamente con il presidente cinese Xi Jinping dell’dellanella speranza che la Cina possa “rivedere” il suo atteggiamento nei confronti di Mosca. “Mi piacerebbe parlargli direttamente, ho avuto solo una conversazione con Xi un anno fa”, ha detto il presidente ucraino in un’intervista pubblicata oggi dal South China Morning Post. “Dall’inizio dell’lo scorso 24 febbraio, abbiamo fatto richiesta ufficiale di un colloquio, ma non abbiamo avuto nessun contatto con la Cina anche se riteniamo che possa essere utile”, ha aggiunto. La Cina è uno “Stato molto potente” con “un’economia forte” e sue eventuali misure economiche contro Mosca avrebbero un ...

... come prova che i sistemi forniti dagli Stati Uniti all'sono stati utilizzati nell'attacco. Volodymyrha parlato di "un attacco terroristico organizzato dalla Russia", il ministero ...In risposta alla petizione, Volodymyr, che sin dall'inizio dell'invasione russa ha presentato la difesa dell'come una lotta per la democrazia ed i valori liberali occidentali, ha ... Ucraina, Zelensky: "La Russia non vuole davvero la fine della guerra" - Mondo Il presidente Volodymyr Zelensky cerca "colloqui diretti" con l'omologo cinese Xi Jinping per aver aiuto a porre fine all'invasione russa dell'Ucraina. (ANSA) ...Grazie a una raccolta firme che chiedeva l’istituzione delle unioni civili, il presidente Zelensky ha aperto a questa possibilità.