Triathlon | la lenta crescita dell’Italia Un passetto per volta | ma l’elite mondiale resta distante anni luce

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 agosto 2022) Non è certo tempo per festeggiamenti o per togliere lo champagne dal ghiaccio, ma il movimento italiano delinizia a dare qualche segnale positivo. Ovviamente il verticenon può ancora definirsi vicino, ma la nostra pattuglia sta dimostrando di poter compiere qualche passo in avanti. Tra World Series e World Cup, infatti, i miglioramenti a livello complessivo (più che a livello di singoli) si sono notati ma, come detto, non si può certo parlare delitaliano in toni trionfalistici. Occorre essere concreti e non illudersi troppo. Il gap con le realtà più importanti del mondo è ancora amplissimo, ma glipiù bui possono essere ufficialmente messi alle spalle. I nomi di riferimento, per i due comparti, sono ben noti e, chi più, chi meno, hanno saputo ottenere anche top10 importanti nelle ...