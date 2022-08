Tim Summer Hits 2022 | questa sera alle 21 20 su Rai 2 | gli ospiti della serata

(Di giovedì 4 agosto 2022) Timva in onda21.20 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Si ritorna un'altra volta a Portopiccolo, il suggestivo borgo che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di ...

ParliamoDiNews : Ultimo appuntamento col TIM Summer Hits su Rai 2 e Rai Play - - galactic_ditto : RT @zazoomblog: Tim Summer Hits 2022 la scaletta dellultima puntata: i cantanti sul palco - #Summer #scaletta #dellultima - zazoomblog : Tim Summer Hits 2022 la scaletta dellultima puntata: i cantanti sul palco - #Summer #scaletta #dellultima - MontiFrancy82 : Va in onda giovedì 4 agosto su Rai 2 l’ultimo appuntamento con il #TIMSummerHits @andreadelogu #StefanoDeMartino… - MontiFrancy82 : Va in onda giovedì 4 agosto su Rai 2 l’ultimo appuntamento con il #TIMSummerHits @andreadelogu #StefanoDeMartino… -

Hits va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Si ritorna un'altra volta a Portopiccolo, il suggestivo borgo che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di ...Redazione Sorrisi Spettacolo 21:20 domani sera stasera in onda 04 Ago Nuovo e ultimo appuntamento con i "Hits ": giovedì 4 agosto arriva alla conclusione lo show musicale itinerante dell'estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Cornice dell'ultima puntata ...Si terrà stasera il sesto appuntamento del festival Tim Summer Hits 2022 presso il borgo di Portopiccolo. Andrà in onda su Rai 2 e RaiPlay.Oggi, 4 agosto, va in onda su Rai 2 l’ultimo appuntamento stagionale dello show musicale. Stefano De Martino e Andrea Delogu conducono la serata da Portopiccolo ...