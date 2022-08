Taxi e Ncc Roma – Trabucco (Cg): “Bene il servizio informativo in aeroporto per turisti internazionali” (Di giovedì 4 agosto 2022) “Bene ha fatto l’Assessore al Turismo Alessandro Onorato a promuovere, in collaborazione con Zètema e AdR, il servizio di accoglienza presso gli arrivi internazionali dell’aeroporto di Fiumicino con hostess e steward appositamente preparati per accogliere i visitatori subito dopo l’uscita dall’area doganale e fornire loro indicazioni sui servizi di trasporto pubblici disponibili e dettagli sulle relative tariffe. Un servizio in più, che prima non c’era, per presentare Roma ai turisti sotto una veste nuova, moderna ed efficiente”. E’ quanto ha dichiarato il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco, Giorgio Trabucco. “Fino a pochi mesi fa – ha aggiunto il consigliere Trabucco – la situazione al Leonardo Da Vinci era critica. Con ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) “ha fatto l’Assessore al Turismo Alessandro Onorato a promuovere, in collaborazione con Zètema e AdR, ildi accoglienza presso gli arrividell’di Fiumicino con hostess e steward appositamente preparati per accogliere i visitatori subito dopo l’uscita dall’area doganale e fornire loro indicazioni sui servizi di trasporto pubblici disponibili e dettagli sulle relative tariffe. Unin più, che prima non c’era, per presentareaisotto una veste nuova, moderna ed efficiente”. E’ quanto ha dichiarato il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco, Giorgio. “Fino a pochi mesi fa – ha aggiunto il consigliere– la situazione al Leonardo Da Vinci era critica. Con ...

italiaserait : Taxi e Ncc Roma – Trabucco (Cg): “Bene il servizio informativo in aeroporto per turisti internazionali” - ComitatoAir : @mara_carfagna @SkyTG24 @Azione_it Serve l'Art 10 cassato da @edorixi e @Elmac71 per il solito favorino ai taxi. Gli ncc VOGLIONO riforma - nicomanetta1 : Taxi e NCC, Trabucco (CG): 'Bene assessore Onorato su servizio informativo in aeroporto per turisti internazionali'… - regbasilicata : Contributi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici per le imprese operanti nel settore del noleggio a b… - LavoroLazio_com : Taxi e NCC, Trabucco (CG): 'Bene assessore Onorato su servizio informativo in aeroporto per turisti internazionali'… -