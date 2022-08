Spari nel comprensorio ad Ardea, ferita una donna: in caserma il compagno (Di giovedì 4 agosto 2022) Una donna è stata ferita da un colpo d'arma da fuoco questa mattina ad Ardea, comune del litorale romano, alle porte di Roma. È accaduto intorno alle 9.30 al civico 59 di via Aosta, all'interno del comprensorio denominato "La Collina". A quanto si apprende la donna era insieme con il compagno, che dovrà chiarire cosa é successo ai carabinieri della compagnia di Anzio che stanno indagando sulla vicenda. Resta da capire se sia stato un incidente o se ci sia stato altro, fatto sta che dalla mattina l'uomo, è stato portato in caserma per essere ascoltato dai militari. La donna, dalle prime informazioni, è italiana, ma residente a Roma. A causa del colpo partito è stata ferita all'addome. Soccorsa, è stata trasportata con urgenza in ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) Unaè statada un colpo d'arma da fuoco questa mattina ad, comune del litorale romano, alle porte di Roma. È accaduto intorno alle 9.30 al civico 59 di via Aosta, all'interno deldenominato "La Collina". A quanto si apprende laera insieme con il, che dovrà chiarire cosa é successo ai carabinieri della compagnia di Anzio che stanno indagando sulla vicenda. Resta da capire se sia stato un incidente o se ci sia stato altro, fatto sta che dalla mattina l'uomo, è stato portato inper essere ascoltato dai militari. La, dalle prime informazioni, è italiana, ma residente a Roma. A causa del colpo partito è stataall'addome. Soccorsa, è stata trasportata con urgenza in ...

