Soleil scartata da Mediaset: annuncio clamoroso dell’ex gieffina (Di giovedì 4 agosto 2022) C’è chi ha scommesso oro sulla carriera di Soleil Sorge e non si sbaglia, tuttavia adesso c’è una battuta d’arresto che lei spiega Quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è uscita dalla casa del Grande Fratello VIP, c’è chi ha giurato che avremmo sentito parlare di lei ancora a lungo nel mondo della TV L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) C’è chi ha scommesso oro sulla carriera diSorge e non si sbaglia, tuttavia adesso c’è una battuta d’arresto che lei spiega Quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è uscita dalla casa del Grande Fratello VIP, c’è chi ha giurato che avremmo sentito parlare di lei ancora a lungo nel mondo della TV L'articolo proviene da Inews24.it.

andreastoolbox : Soleil Sorge scartata come Bonas di Avanti un altro? Rompe il silenzio: «Fake news» - infoitcultura : Soleil Sorge scartata a Avanti un altro? “Fake news”/ La replica: “Mai fatto il provino”, poi cita Sophie… - Elisa60388018 : RT @Gianni_gian13: Se non erro, è stato Para&Piglia con il suo blog thepipol a mettere in giro la voce che Soleil sarebbe stata scartata do… - ParliamoDiNews : Soleil Sorge scartata a Avanti un altro? `Fake news`/ La replica: `Mai fatto il provino`, poi cita Sophie…… - 3Mastri : RT @Gianni_gian13: Se non erro, è stato Para&Piglia con il suo blog thepipol a mettere in giro la voce che Soleil sarebbe stata scartata do… -