Roma, con Wijnaldum hai il centrocampista perfetto (garantisce Klopp) (Di giovedì 4 agosto 2022) Se la forma è anche sostanza, si capisce subito quanta importanza la Roma annetta all' operazione Wijnaldum con i Friedkin che volano a Parigi per portare in Italia il fortissimo nazionale olandese, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 agosto 2022) Se la forma è anche sostanza, si capisce subito quanta importanza laannetta all' operazionecon i Friedkin che volano a Parigi per portare in Italia il fortissimo nazionale olandese, ...

DiMarzio : #Wijnaldum alla @OfficialASRoma ?? prestito con diritto (no obbligo, nemmeno a presenze) di riscatto a 8M:… - AliprandiJacopo : ?? ?? ECCOLO! Gini #Wijnaldum è sbarcato all’aeroporto di Ciampino con il volo privato pilotato da Dan #Friedkin!… - lucianonobili : Agli insulti di Calenda rispondo con la solidarietà a militanti ed elettori di #Azione: persone di qualità che ho c… - MRC_typing : Non oso immaginare cosa poteva succedere con Dybala, che è stato un colpo mediaticamente ancora più importante, mos… - SoniaLaVera : RT @LaVeritaWeb: Rivolta nella base napoletana del partito poiché il ministro correrà in Campania anziché a Roma, dove c’è già un posto bli… -