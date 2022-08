francescosisci : RT @formichenews: Renzi out e quel vizietto della sinistra esclusivista Un patto costruito su un arroccamento Il commento di Francesco S… - formichenews : Renzi out e quel vizietto della sinistra esclusivista Un patto costruito su un arroccamento Il commento di Franc… - akhenaton1334ac : @Renziani1 @emmabonino Siete sulla via dell’estinzione perché pensate che il vs avversario sia il PD, Renzi ha trad… - VincenzoDattil9 : @CarloCalenda Mi sono rotto le scatole di confermare calenda out RENZI IN. - ilgallico50Ac : @matteorenzi La notizia vera è che la @GDF lavora bene tutelando i cittadini onesti e arrestando i disonesti. Togli… -

la Repubblica

...of from the... Centre - right, or finds an agreement or sinks Local elections show the electoral trend, but we shouldn't forget that they are affected by local dynamics. Therefore, it's......il direttore della Form Fabio Tiberi , e il segretario generale di Symbola Fabio. Zubin ... problemi che si sono manifestati in molti teatri italiani che non hanno avuto sold -. Abbiamo ... Renzi rilancia l'area Draghi: "Italia viva con il Pd se rompe con Il Movimento 5 Stelle"