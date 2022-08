Prugne tutto l’anno | se fai così le avrai sempre a disposizione per infinite ricette!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 4 agosto 2022) Lesono davvero deliziose e in questo periodo abbondano sui rami degli alberi. Non sono solo buone, sono anche benefiche: contengono abbondante vitamina A, utilissima per la pelle, C antiossidante, del gruppo B, fibre che promuovono la peristalsi intestinale, potassio per reintegrare i sali minerali, magnesio, calcio e fosforo per sostenere il sistema muscolo scheletrico. Insomma sono un vero e proprio toccasana. E, dal momento che in questo periodo, la natura le offre in abbondanza non sprechiamo l’occasione di conservarle il più a lungo possibile. Certo, possiamo trasformarle in una meravigliosa confettura, ma esistono due alternative che le valorizzano anche maggiormente, conservando le proprietà nutritive in tutte le loro declinazioni. Curiose? Iniziamo!: non solo confettura! Trucchi e ricette per conservarle e gustarle ...