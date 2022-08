Orientoccidente 2022 | grande successo del concerto sul fiume di Tiziano Bob Corn Sgarbi - Cosa Fare

LA NAZIONE

Questa edizione del Festival, insieme ai grandi eventi, probabilmente sarà ricordata come quella dei luoghi inconsueti, delle piccole - grandi serate all'insegna ...Perpresenterà il progetto "Io negli altri - Canzoni e storie", in cui si farà ... film d'esordio di Phaim Bhuiyan, attore e regista romano di origini bengalesi, che nelè ... Orientoccidente 2022, grande successo del concerto sul fiume di Tiziano Bob Corn Sgarbi Arezzo, 4 agosto 2022 - Questa edizione del Festival Orientoccidente, insieme ai grandi eventi, probabilmente sarà ricordata come quella dei luoghi inconsueti, delle piccole-grandi serate all’insegna ...Arezzo, 04 agosto 2022 - Un concerto dalle grandi suggestioni in un luogo magico, ai piedi di un torrente e con alle spalle la montagna del Valdarno, il Pratomagno. Bellissimo evento ieri sera a Loro ...