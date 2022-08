Non c’è più spazio per Rugani dal prossimo anno: scambio di prestigio in atto (Di giovedì 4 agosto 2022) Daniele Rugani è stato uno dei punti deboli della Juve di questi anni e per questo motivo è ormai prossimo a lasciare campo ad altri. Uno dei giocatori che in questi ultimi anni ha tradito profondamente le attese dei tifosi è stato sicuramente Daniele Rugani, con il difensore toscano che avrebbe potuto diventare uno dei migliori a livello internazionale, ma che una volta arrivato a Torino non è mai riuscito a fare il grande salto di qualità che tutti si sarebbero aspettati. LaPresseIn queste ultime stagioni la Juventus ha dimostrato di avere bisogno di profondi cambiamenti e rinnovamenti per poter tornare a essere la squadra dominante del calcio italiano, perché alla fine tante volte in sede di mercato non è stata lungimirante come in molti avrebbero creduto. Daniele Rugani avrebbe potuto rappresentare senza alcun tipo ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 4 agosto 2022) Danieleè stato uno dei punti deboli della Juve di questi anni e per questo motivo è ormaia lasciare campo ad altri. Uno dei giocatori che in questi ultimi anni ha tradito profondamente le attese dei tifosi è stato sicuramente Daniele, con il difensore toscano che avrebbe potuto diventare uno dei migliori a livello internazionale, ma che una volta arrivato a Torino non è mai riuscito a fare il grande salto di qualità che tutti si sarebbero aspettati. LaPresseIn queste ultime stagioni la Juventus ha dimostrato di avere bisogno di profondi cambiamenti e rinnovamenti per poter tornare a essere la squadra dominante del calcio italiano, perché alla fine tante volte in sede di mercato non è stata lungimirante come in molti avrebbero creduto. Danieleavrebbe potuto rappresentare senza alcun tipo ...

Agenzia_Ansa : Marco Cappato si è autodenunciato a Milano dopo avere accompagnato la signora Elena, malata terminale, al suicidio… - borghi_claudio : Oggi su @LaVeritaWeb c'è @RicoAlessandro che riprende la mia interrogazione a speranza sulle morti improvvise tra i… - CarloCalenda : Fratoianni e Bonelli chiedono a @EnricoLetta di rinegoziare il patto sottoscritto ieri. Non c’è alcuna disponibilit… - ClaudioZavatti1 : RT @AfinetAlberto: La donna Giorgia, vi ricordo, ha due facce e per 30 anni non ha fatto nulla di buono! Faccio notare la vera Giorgia non… - nonsonoluna : RT @hedaIeksaa: Gli uomini in questa serie sono completamente inutili, noiosi, irritanti, uno spreco di screentime nessuno di loro è abbast… -

Lazio, Maximiano: "Buffon idolo, non ho il posto assicurato" Il nuovo portiere della Lazio Maximiano si è presentato in giornata: "So che sono il primo portiere portoghese del club: c'è per tutto una prima volta. Per me comunque è un orgoglio sapere che altri ... Limone sulla spazzola della scopa: risultato magico E non solo per i sorprendenti risultati garantiti dall'azione del suo succo sulle setole, che tornano morbide come un tempo. Questo agrume, oltre alle sue proprietà benefiche e ai suoi mille utilizzi ... Fanpage.it Il nuovo portiere della Lazio Maximiano si è presentato in giornata: "So che sono il primo portiere portoghese del club: c'è per tutto una prima volta. Per me comunque è un orgoglio sapere che altri ...solo per i sorprendenti risultati garantiti dall'azione del suo succo sulle setole, che tornano morbide come un tempo. Questo agrume, oltre alle sue proprietà benefiche e ai suoi mille utilizzi ... Non c'è più acqua per irrigare i campi di Milano: il livello del lago Maggiore è troppo basso