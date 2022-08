L' alimentazione intuitiva non è una dieta

(Di giovedì 4 agosto 2022) Le regole delle varie e numerose diete esistenti possono disorientare. I grassi sono buoni o cattivi? I carboidrati fanno bene o male? Ci sono alcune persone che le caldeggiano solo come uno strumento utile a individuare eventuali intolleranze alimentari. Altri le sostengono come un mezzo per avere maggiore lucidità mentale o riserve di energia a cui attingere durante la giornata lavorativa. Altri ancora consigliano di evitarle del tutto, avvertendo che spesso si tratta di soluzioni temporanee. «Si ottengono dei risultati perché qualcosa viene eliminato», ha dichiarato a GQ il dietologo Wesley McWhorter. «Le diete, però, sono dicotomiche: si perde peso nell’immediato e si ingrassa a lungo termine». Eppure, nonostante l'apparente confusione su quale sia il modo migliore per mettersi a, o se sia il caso di farlo, gli adulti negli Stati Uniti continuano a cercare di ...

NutrInform Battery è anche una app, semplice e, da scaricare gratuitamente e avere sempre ... Non discrimina gli alimenti, ma ne informa sul contenuto nutrizionale per una sanae ...Semplice efornisce in un click informazioni immediate sulle calorie e i nutrienti presenti negli ...il consumo giornaliero di 5 elementi che sono alla base di una corretta: ... Diete: no alle restrizioni, come imparare ad ascoltare i veri bisogni del nostro corpo