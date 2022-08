I tifosi provocano Insigne e lui scoppia a ridere in campo: il video diventa virale (Di giovedì 4 agosto 2022) TORONTO - Non è cominciata nel migliore dei modi la nuova avventura di Lorenzo Insigne nella MLS. Dopo il trasferimento, con l'accoglienza da re da parte del Toronto FC , sono cominciati i primi ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 agosto 2022) TORONTO - Non è cominciata nel migliore dei modi la nuova avventura di Lorenzonella MLS. Dopo il trasferimento, con l'accoglienza da re da parte del Toronto FC , sono cominciati i primi ...

sportli26181512 : I tifosi provocano #Insigne e lui scoppia a ridere in campo: il video diventa virale: In MLS l'ex capitano del Napo… - MaStep92__ : RT @cmdotcom: I tifosi inglesi provocano #Emery, lui risponde col dito medio VIDEO - sportli26181512 : I tifosi inglesi provocano Emery, lui risponde col dito medio VIDEO: L'ex allenatore del'Arsenal Unai Emery in Ingh… - cmdotcom : I tifosi inglesi provocano #Emery, lui risponde col dito medio VIDEO - DucNuccio : Comunque io tanti pseudo tifosi non li sopporto più…non so voi…andassero a commentare altrove che mi provocano mal di stomaco -