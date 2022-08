F1: Leclerc 'non cerco scuse, errori vanno corretti' (Di giovedì 4 agosto 2022) "Non sono uno che cerca scuse: ammetto gli errori, e da lì imparo". Charles Leclerc fa il punto dopo il gp d'Ungheria che segna la pausa estiva del Mondiale di F1. E parla delle difficoltà Ferrari, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) "Non sono uno che cerca: ammetto gli, e da lì imparo". Charlesfa il punto dopo il gp d'Ungheria che segna la pausa estiva del Mondiale di F1. E parla delle difficoltà Ferrari, ...

