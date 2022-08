Elezioni | Renzi | ' continuano a proporci accordi e seggi | da noi battaglia seria'

LaStampa : Elezioni, Berlusconi: “Non farò né il presidente del Consiglio, né del Senato”. E tende una mano a Renzi: “Se voles… - Open_gol : Il leader sarà presente a Firenze, Roma, Milano, Napoli e Torino. E prepara anche qualche sfida nell’uninominale. C… - fattoquotidiano : Elezioni, Berlusconi: “Renzi non rappresenta nessuno, se vuole costruire il centro deve farlo con noi. Io premier?… - asantagi : RT @Labbufala: #Renzi: 'Se perdo le elezioni, esco dalla politica'. - stefano_flare : RT @elevisconti: Durante il loro comune governo, prima delle elezioni, Renzi disse ad Alfano una cosa del genere: 'sei in parlamento da ann… -

Non sarò contento finché non saremo in grado di evitare che questesiano una partita che non comincia nemmeno'., che conferma l'intenzione di correre da solo, avverte il Pd. 'In ...Leggi Anche dal blog di Sostenitore, questa tornata è la meno seguita di sempre. Colpa ... Resta Matteo, il traditore delle sue stesse promesse, ma vedrete che mons. Letta Enrico un letto ...Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Continuano a proporci alleanze, accordi, seggi: non concepiscono che si possa fare una battaglia seria, di libertà e di coraggio. Faremo loro vedere quanto è bello rischiar ...La corazzata Fratoiankin, dopo il patto Pd, Azione, +Europa, comunica che “le condizioni sono cambiate” e che dunque “sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano tempo ulteriore”. La chios ...