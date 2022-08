E adesso Berlusconi dice che i soldi del PNRR sono arrivati per merito suo | VIDEO (Di giovedì 4 agosto 2022) Ricordate il “Pippo Baudo” interpretato da Martufello negli spettacoli de “Il Bagaglino”? Quello che diceva, per ogni cosa esistente nel mondo, “l’ho inventata io”? In un remake piuttosto nostalgico, questa stessa scena teatrale e televisiva sembra riproporsi – in termini e modi differenti, ma dallo stesso impatto mediatico – nell’ultimo VIDEO pubblicato da Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, infatti, ha deciso di prendersi il merito per aver convito l’Europa a versare nelle casse italiani i fondi del PNRR. “Il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse con i soldi che io ho ottenuto in Europa per il nostro #PNRR“. Così Silvio #Berlusconi in un VIDEO sui suoi social in vista delle elezioni: ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Ricordate il “Pippo Baudo” interpretato da Martufello negli spettacoli de “Il Bagaglino”? Quello cheva, per ogni cosa esistente nel mondo, “l’ho inventata io”? In un remake piuttosto nostalgico, questa stessa scena teatrale e televisiva sembra riproporsi – in termini e modi differenti, ma dallo stesso impatto mediatico – nell’ultimopubblicato da Silvio. Il leader di Forza Italia, infatti, ha deciso di prendersi ilper aver convito l’Europa a versare nelle casse italiani i fondi del. “Il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse con iche io ho ottenuto in Europa per il nostro #“. Così Silvio #in unsui suoi social in vista delle elezioni: ...

