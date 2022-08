orizzontescuola : Dsga e Ata 24 mesi, immissioni in ruolo: procedura online dall’8 agosto - AniefTorino : Emergenza Ata, mancano 100mila posti e il nuovo anno si apre con 1 Dsga su 4 facente funzione: Anief chiede di atti… - Civetta46262114 : RT @orizzontescuola: Personale ATA, DSGA e Dirigenti a lavoro durante giugno, luglio e agosto: analizziamo il loro carico - orizzontescuola : Personale ATA, DSGA e Dirigenti a lavoro durante giugno, luglio e agosto: analizziamo il loro carico -

Per quanto riguarda il personale, invece, ci saranno 570 immissioni in ruolo per i(a fronte di 2.235 posti disponibili), oltre a 2.078 immissioni per assistenti amministrativi (5.704 posti ...Nella scuola, in particolare, l'incremento riguarderebbe quasi tutto il personale, tranne i, e i precari. Ma anche gli insegnanti neo - assunti ed ad inizio carriera (oppure chi fruisce di ...Tutti i numeri delle assunzioni nel comparto scuola previste dal piano approvato dal CdM e relative a docenti, dirigenti e personale ATA.Il personale ATA, quello che ha concorso in modo encomiabile al funzionamento delle scuole in una delle fasi più drammatiche della vita del Paese, rimane nella medesima condizione. Stessi numeri, tutt ...