De Laurentiis-Koulibaly: scontro a distanza sulla Coppa d'Africa (Di giovedì 4 agosto 2022) Non sono davvero piaciute le parole del patron del Napoli sulla Coppa d'Africa. L'opinione pubblica, soprattutto chi si è sentito chiamato in causa, non ha apprezzato l'uscita dialettale del presidente degli azzurri. Una delle risposte più autorevoli e piccate è arrivata proprio dall'ex difensore senegalese dei partenopei, passato da poco alla corte del Chelsea. Lo scontro De Laurentiis-Koulibaly è un nuovo mattoncino di un'estate davvero turbolenta per la troupe napoletana di Luciano Spalletti. De Laurentiis-Koulibaly: botta e risposta a distanza Ecco le parole del patron del Napoli ai microfoni del Wall Street Italia: "Sono assillato dai fondi che vogliono comprare il club, basta. Gli americani hanno off­erto in passato 900 ...

