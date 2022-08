Clamoroso Harry, vuole tornare nel Regno Unito: Meghan spiazzata | Cosa farà la Duchessa? (Di giovedì 4 agosto 2022) In molti non hanno potuto fare a meno di notare che Harry sta provando a riavvicinarsi alla sua Famiglia, anche se ovviamente non è facile ricomporre la frattura. Fin da subito i tabloid britannici hanno sottolineato come questa tendenza al riavvicinamento provenga più dal principe che da sua moglie, Meghan Markle. Ora, stando a quanto riportato dal Daily Star, pare che Meghan sia preoccupata che il marito possa essere “attirato di nuovo nell’ovile”, temendo quindi un potenziale ritorno nel Regno Unito. Una fonte molto vicina alla Famiglia Reale ritiene che Harry abbia sviluppato in questo periodo una “nostalgia di casa”, probabilmente aumentata dopo il viaggio in Regno Unito in occasione del Giubileo di platino di sua nonna, la ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 agosto 2022) In molti non hanno potuto fare a meno di notare chesta provando a riavvicinarsi alla sua Famiglia, anche se ovviamente non è facile ricomporre la frattura. Fin da subito i tabloid britannici hanno sottolineato come questa tendenza al riavvicinamento provenga più dal principe che da sua moglie,Markle. Ora, stando a quanto riportato dal Daily Star, pare chesia preoccupata che il marito possa essere “attirato di nuovo nell’ovile”, temendo quindi un potenziale ritorno nel. Una fonte molto vicina alla Famiglia Reale ritiene cheabbia sviluppato in questo periodo una “nostalgia di casa”, probabilmente aumentata dopo il viaggio inin occasione del Giubileo di platino di sua nonna, la ...

