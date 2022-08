Bologna, tutto confermato! Shomurodov ad un passo: ecco quando può arrivare (Di giovedì 4 agosto 2022) tutto secondo i piani: Eldor Shomurodov presto (molto presto) sarà un giocatore del Bologna. L'ultimo tassello prima di completare l'accordo con la Roma è la tipologia di opzione d'acquisto legata... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 4 agosto 2022)secondo i piani: Eldorpresto (molto presto) sarà un giocatore del. L'ultimo tassello prima di completare l'accordo con la Roma è la tipologia di opzione d'acquisto legata...

Anpasnazionale : «Non c’era più la stazione. La sera, a fine turno, l’emozione non veniva fuori con le lacrime». Il racconto dei soc… - EnricoTurcato : Il #Bologna ha venduto in questa sessione di mercato a 22 milioni #Hickey (2002) e a 20 milioni #Theate (2000). Gi… - Pall_Gonfiato : Bologna, tutto confermato! Shomurodov ad un passo: ecco quando può arrivare - direpuntoit : La @GDF di Bologna ha stoppata la multinazionale Farfetch: operava in modo del tutto occulto in Italia dal 2011. - hiboss_hiboss : RT @4everAnnina: #Fico , perdite da tre milioni di euro. Stefano Cigarini: «Ma è tutto previsto» - -