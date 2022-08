Bitcoin | partnership tra BlackRock e Coinbase Gli istituzionali guardano alle crypto

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il più grande gruppo d’investimento con oltre 8.000 miliardi di dollari in Asset under Management , sta realizzando un’intesa per agevolare gli investitorinella gestione e compravendita della cripto regina

Milano Finanza

...2% sul Nasdaq, dopo che la piattaforma per lo scambio di criptovalute ha annunciato unacon BlackRock, che permettera' ai suoi clienti istituzionali di acquistare e gestire. In ...Lasi focalizzerà inizialmente sul. Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Coinbase Global mantiene forza relativa positiva in ... Bitcoin, accordo fra BlackRock e Coinbase. Ecco gli obiettivi La borsa di criptovalute Coinbase sale del 10% grazie alla partnership con BlackRock. I tassi sui mutui per la casa sotto il 5% per la prima volta da aprile. Dow Jones -0,3%, Nasdaq +0,4% ...Coinbase stringe una partnership con BlackRock – il più grande asset manager del mondo – che offrirà così un nuovo accesso alle criptovalute per gli investitori istituzionali. Grazie a questa partners ...