Triple H | “All’inizio non sapevo chi fosse Logan Paul”

(Di mercoledì 3 agosto 2022), star di YouTube, grazie alle sue prestazioni sul ring sta convincendo sempre di piu’ ache i fan piu’ scettici. Il suo incontro con The Miz in quel di Summerslam ne è la prova e pian piano sta già acquisendo un ottimo status all’interno del backstage della compagine. InfattiH ha speso per lui parole al miele ammettendo pero’ di non essere a conoscenza del youtuber prima che si accostasse al mondo del wrestling. Ma te chi sei? “Non vi nascondo che la prima cosa che ho pensato è stata -e chi cacchio è questo?- Dobbiamo ringraziare i nostri figli che seguendoli assiduamente li hanno messi sulla mappa ed ora sono delle grandi star. In lui come anche in Bad Bunny abbiamo investito ed ora ci prendiamo le nostre soddisfazioni.“