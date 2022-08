Tottenham, Conte: “Non possiamo pensare di ricucire il gap con le big in soli 7 mesi” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport alla vigilia dell’inizio del campionato di Premier League: “Sono Contento di non dover ricominciare daccapo, ma di poter proseguire il lavorare su un’idea della scorsa stagione. Sarà importante non diventare presuntuosi. Non possiamo pensare di aver ricucito il gap con City, Liverpool e Chelsea in soli 7 mesi. Ci sarebbe anche lo United, nonostante le difficoltà degli ultimi anni“. L’allenatore italiano ha poi parlato di Kane e Son: “Sono i due calciatori più rappresentativi del club, potrebbe giocare in ogni top club. Sono convinti del fatto che siamo sulla strada giusta“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Antonio, tecnico del, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport alla vigilia dell’inizio del campionato di Premier League: “Sononto di non dover ricominciare daccapo, ma di poter proseguire il lavorare su un’idea della scorsa stagione. Sarà importante non diventare presuntuosi. Nondi aver ricucito il gap con City, Liverpool e Chelsea in. Ci sarebbe anche lo United, nonostante le difficoltà degli ultimi anni“. L’allenatore italiano ha poi parlato di Kane e Son: “Sono i due calciatori più rappresentativi del club, potrebbe giocare in ogni top club. Sono convinti del fatto che siamo sulla strada giusta“. SportFace.

sportface2016 : #Tottenham, #Conte: “Non possiamo pensare di ricucire il gap con le big in soli 7 mesi” - zazoomblog : Tottenham Conte: 'Premier non siamo i favoriti. Perisic? Non è al 100% ma sarà fondamentale' -… - PierangeloFlor1 : Non capisco sinceramente la strategia del Tottenham di volerlo cedere una stagione dopo averlo acquistato e lasciat… - CalcioPillole : #Conte avvisa il #Tottenham: 'Non dobbiamo diventare presuntuosi' - sportli26181512 : Tottenham, Conte: 'Premier, non siamo i favoriti. Perisic? Non è al 100%, ma sarà fondamentale': Il tecnico del Tot… -