Tod’s | Della Valle con Arnault lancia l’Opa a 40 euro per il delisting Ai francesi prelazione in caso di uscita futura

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Operazione sul 25,5% del capitale con un premio del 20,3% sulla chiusura di ieri. La mossa in concerto con Bernard, che possiede il 10%maison marchigiana

infoiteconomia : Operazione delisting: con l'Opa di Della Valle Tod's saluta Piazza Affari - infoiteconomia : Tod's: Della Valle lancia Opa, verso addio Piazza Affari dopo 22 anni - TW_Bruce_Wayne : 'Tod's: Della Valle lancia un'opa a 40 euro per il delisting, il titolo vola | - TuttoSuMilano : Ecco perché Della Valle vuole lasciare la Borsa: Opa sulle azioni di Tod's a Piazza Affari - lellinara : RT @StartMagNews: Tod’s: tutto su Opa e delisting. Fatti, numeri e commenti. L'articolo di Gianluca Zappa. -

AGI - Oggi la famigliaValle ha annunciato un'Opa volontaria sulle azioni di, ad un prezzo di 40 euro per azione, con un premio del 20,4% sulla chiusura di ieri. Una mossa che punta ad acquistare il 25,55% delle ...La storia forse la conoscete già: DiegoValle, con il suo socio francese Bernard Arnault, ha deciso di lanciare un'Offerta pubblica di acquisto sulle azioninon in suo possesso per ...