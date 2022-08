Taiwan, Pelosi sfida Xi Jinping: la posta in ballo è epocale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Se voleva essere una missione "distensiva", ha ottenuto, come era prevedibile, anzi certo, l'esatto opposto. Nancy Pelosi sarà pure diventata la nuova eroina del popolo Taiwanese, la sua visita "... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 agosto 2022) Se voleva essere una missione "distensiva", ha ottenuto, come era prevedibile, anzi certo, l'esatto opposto. Nancysarà pure diventata la nuova eroina del popoloese, la sua visita "...

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - GiovaQuez : Pelosi: 'Venendo qui noi onoriamo il nostro impegno per la democrazia, riaffermiamo che le libertà di Taiwan, e di… - cavalierepadano : RT @Amarizona17: Trump: perché la pazza Nancy Pelosi è a Taiwan? Sbaglia tutto quello che fa, e causa sempre guai. - emigrante81 : RT @bravimabasta: Tutti d'accordo che la Pelosi a Taiwan è un gesto suicida per il resto del mondo? #2agosto -