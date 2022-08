Serie A non più solo su Timvision, l’app Dazn può tornare su Sky (Di mercoledì 3 agosto 2022) Intesa raggiunta fra Dazn e Tim sulla Serie A. Secondo quanto riporta ilsole24ore.com, mancherebbe solo la firma di un accordo che porterebbe la Serie A a essere visibile ora non più solo su Timvision. Il superamento dell’esclusiva originariamente pattuita consentirebbe dunque alla app Dazn di essere fruita attraverso altri set top box e non solo quello di Tim. L’accordo è atteso ora al vaglio del cda Tim e per concludere la partita servirà anche l’accordo con Sky, che potrebbe arrivare al più presto domani. La media company di casa Comcast ha avuto un ruolo in questa vicenda, per allargare la penetrazione e riavere la app Dazn su piattaforma Sky. L’intesa fra Dazn e Sky dovrebbe portare anche Dazn su ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Intesa raggiunta frae Tim sullaA. Secondo quanto riporta ilsole24ore.com, mancherebbela firma di un accordo che porterebbe laA a essere visibile ora non piùsu. Il superamento dell’esclusiva originariamente pattuita consentirebbe dunque alla appdi essere fruita attraverso altri set top box e nonquello di Tim. L’accordo è atteso ora al vaglio del cda Tim e per concludere la partita servirà anche l’accordo con Sky, che potrebbe arrivare al più presto domani. La media company di casa Comcast ha avuto un ruolo in questa vicenda, per allargare la penetrazione e riavere la appsu piattaforma Sky. L’intesa frae Sky dovrebbe portare anchesu ...

gippu1 : Aspettando #DeKetelaere, la maglia numero 90 del Milan è stata indossata in serie A solo per cinque minuti (più rec… - GianniGirotto : IMPEGNI MANTENUTI Certo avremmo fatto anche errori, ma come si dice 'solo chi non fa non sbaglia', però una lunga s… - Gazzetta_it : Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Rispetto per gli africani. A #Napoli non la pensano come lui' - SkydenKou : Non è una serie che guardo e mi piace se non mi spoilero in qualche modo la stagione dopo :) - EvelinMastro : Per la serie momenti epici Delia in finale Ancora rosicate e io ve lo ripropongo Peccato non si vede la faccia d… -