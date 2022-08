“Ho fatto un lifting e ho smesso”: la confessione di Jane Fonda è un inno al tempo che passa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Jane Fonda, 84 anni e non sentirli. O meglio, sentirli tutti e accettare il tempo che passa come la cosa più naturale che ci sia. Come un dono, la possibilità di vivere una fase della vita unica nel suo genere con tutte le possibilità del caso. È proprio questo il messaggio che l’attrice Premio Oscar, iconica diva di Hollywood e intramontabile paladina dell’aerobica, ha voluto lanciare nell’ultima intervista rilasciata a Vogue. Ed è quanto di più prezioso dovremmo tenere a mente tutte noi indistintamente, sia giovani che meno giovani. Jane Fonda e quel lifting di cui si è pentita Nello sfavillante jet set hollywoodiano è facile lasciarsi inghiottire dal tunnel della giovinezza a tutti i costi. E chi meglio di Jane Fonda potrebbe ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 agosto 2022), 84 anni e non sentirli. O meglio, sentirli tutti e accettare ilchecome la cosa più naturale che ci sia. Come un dono, la possibilità di vivere una fase della vita unica nel suo genere con tutte le possibilità del caso. È proprio questo il messaggio che l’attrice Premio Oscar, iconica diva di Hollywood e intramontabile paladina dell’aerobica, ha voluto lanciare nell’ultima intervista rilasciata a Vogue. Ed è quanto di più prezioso dovremmo tenere a mente tutte noi indistintamente, sia giovani che meno giovani.e queldi cui si è pentita Nello sfavillante jet set hollywoodiano è facile lasciarsi inghiottire dal tunnel della giovinezza a tutti i costi. E chi meglio dipotrebbe ...

