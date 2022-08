Elezioni 2022, Evi (Verdi): “Accordo Pd-Calenda irricevibile, ci esclude” (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non sono molto ottimista”. Eleonora Evi, co-portavoce dei Verdi Europei, risponde così all’Adnkronos sulla possibilità di compattare la coalizione di centrosinistra in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022, dopo il rinvio dell’incontro, già fissato per oggi, con Enrico Letta. Il patto siglato ieri tra il Pd e Azione-Più Europa “dice una cosa molto chiara: esclude tutti gli altri. E tutti gli altri siamo noi”. Il rinvio dell’incontro con Letta prelude a una rottura? “Noi oggi non abbiamo confermato l’incontro perché abbiamo bisogno di tempo per riflettere tra di noi come Europa Verdi e con Sinistra Italiana. Da ieri le condizioni sono obiettivamente mutate dopo l’Accordo tra Letta e Calenda. Un Accordo per noi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non sono molto ottimista”. Eleonora Evi, co-portavoce deiEuropei, risponde così all’Adnkronos sulla possibilità di compattare la coalizione di centrosinistra in vista dellepolitiche del 25 settembre, dopo il rinvio dell’incontro, già fissato per oggi, con Enrico Letta. Il patto siglato ieri tra il Pd e Azione-Più Europa “dice una cosa molto chiara:tutti gli altri. E tutti gli altri siamo noi”. Il rinvio dell’incontro con Letta prelude a una rottura? “Noi oggi non abbiamo confermato l’incontro perché abbiamo bisogno di tempo per riflettere tra di noi come Europae con Sinistra Italiana. Da ieri le condizioni sono obiettivamente mutate dopo l’tra Letta e. Unper noi ...

