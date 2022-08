Divorzio tra Ladinetti e Cagliari, addio su Instagram (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le strade del centrocampista Riccardo Ladinetti e del Cagliari si separano nonostante il contratto sino al 2024. A dare la notizia lo stesso giocatore dal suo profilo Instagram. "Non è ciò che avrei ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le strade del centrocampista Riccardoe delsi separano nonostante il contratto sino al 2024. A dare la notizia lo stesso giocatore dal suo profilo. "Non è ciò che avrei ...

glooit : Divorzio tra Ladinetti e Cagliari, addio su Instagram leggi su Gloo - Stefanoliv83 : @SurrexitVere @labufarda1 @marioadinolfi @chacharliecha @APLI_Italia @distefanoTW Tra i valori cristiani c’è il div… - pokerexpress2 : I Simpson avevano previsto anche il divorzio tra Totti e Ilary Blasi - Il Fatto Quotidiano - IldiariodiJess : @_totallyfine Guarda è la volta buona che Ludo chiede il divorzio! Tra libri e piante non ne può più. - sakuraelisa1 : @kookvje @elikook97 Eh eh eh io sono ancora in lutto per il divorzio tra Miley e Liam -