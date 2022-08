Danni al fegato | giro di vite del ministero su integratori alla curcuma

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) –disuglialimentari, dopo nuovi episodi dial. In una circolare deldella Salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, si dispone di aggiungere una nuova avvertenza di rischio per questi prodotti, per i quali inoltre non potranno più essere indicati particolari effetti fisiologici precedentemente attribuitisostanza. ‘alimentari contenenti estratti e preparati di piante dilonga e spp: modifica all’allegato 1 del DM 10 agosto 2018’. Questo l’oggetto della circolare, diramata “a seguito delle valutazioni condotte su casi di epatotossicità conseguenti all’assunzione ...