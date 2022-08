Conte a La7: “Accordo Pd-Azione più che alleanza è cartello elettorale, una presa in giro per i cittadini. Ma poi cosa è l’agenda Draghi?” (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Accordo Letta-Calenda? Mi sembra quella pubblicità in cui si dice “m’ama o non m’ama?”. Si è capito che ragionano sulla base dei collegi da distribuire. Ma mi sembra che questa più che un’alleanza sia un cartello elettorale. E mi pare difficile che da questo Accordo possa nascere una proposta politica da offrire ai cittadini, che, credo, si sentiranno presi in giro”. Sono le parole del leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite di “In Onda” (La7), a proposito dell’Accordo elettorale tra Pd e Azione, da lui definito “telenovela” su Facebook. Conte spiega: “Gelmini, Carfagna, Calenda, Speranza sono in disAccordo su tutto. Stento a ravvisare gli estremi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Letta-Calenda? Mi sembra quella pubblicità in cui si dice “m’ama o non m’ama?”. Si è capito che ragionano sulla base dei collegi da distribuire. Ma mi sembra che questa più che un’sia un. E mi pare difficile che da questopossa nascere una proposta politica da offrire ai, che, credo, si sentiranno presi in”. Sono le parole del leader del M5s, Giuseppe, ospite di “In Onda” (La7), a proposito dell’tra Pd e, da lui definito “telenovela” su Facebook.spiega: “Gelmini, Carfagna, Calenda, Speranza sono in dissu tutto. Stento a ravvisare gli estremi di ...

