Cercasi leader disperatamente (Di mercoledì 3 agosto 2022) Mentre si avanza rapidi verso le consultazioni elettorali del 25 settembre, la proposta politica è al palo. Latitano i «numeri 1» che si impongano come capisaldi di coalizione. Ma la chiarezza non è di questo Paese. Ed è tutto un beccarsi, proporre soluzioni astruse, esibirsi in balletti di alleanze, influenze e ruoli. Forse si può presagire già un futuro schricchiolante. Va bene, tutti al voto. Adesso però mettetevi nei panni dello stremato elettore medio. Dopo un abbondante decennio di premier piovuti dal cielo, può finalmente dire la sua. Il tapino, dunque, chi può indicare per Palazzo Chigi? L’ex premier Mario Draghi, candidato a sua insaputa da centrosinistra e centrino? Indisponibile: al momento, preferisce fare il Cincinnato. Il segretario del Pd, Enrico Letta, allora? Traccheggia: non vorrebbe bruciarsi, sapete. Il ribaldo, Carlo Calenda, quindi? Stravagante: ha appena il ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 agosto 2022) Mentre si avanza rapidi verso le consultazioni elettorali del 25 settembre, la proposta politica è al palo. Latitano i «numeri 1» che si impongano come capisaldi di coalizione. Ma la chiarezza non è di questo Paese. Ed è tutto un beccarsi, proporre soluzioni astruse, esibirsi in balletti di alleanze, influenze e ruoli. Forse si può presagire già un futuro schricchiolante. Va bene, tutti al voto. Adesso però mettetevi nei panni dello stremato elettore medio. Dopo un abbondante decennio di premier piovuti dal cielo, può finalmente dire la sua. Il tapino, dunque, chi può indicare per Palazzo Chigi? L’ex premier Mario Draghi, candidato a sua insaputa da centrosinistra e centrino? Indisponibile: al momento, preferisce fare il Cincinnato. Il segretario del Pd, Enrico Letta, allora? Traccheggia: non vorrebbe bruciarsi, sapete. Il ribaldo, Carlo Calenda, quindi? Stravagante: ha appena il ...

