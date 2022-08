Basket femminile, Serie A1 2022-2023: il calendario completo. Opening day a Cagliari (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Federazione Italiana Pallacanestro ha rilasciato poche decine di minuti fa il calendario della Serie A1 femminile 2022-2023. Si giocherà sulle 26 giornate, 13 di andata e altrettante di ritorno, con conclusione della regular season il 26 marzo. Si scenderà in campo in infrasettimanale per due volte: mercoledì 21 dicembre 2022 e mercoledì 8 marzo 2023. Ci sarà l’Opening day, a Cagliari, del quale verrà riportato il calendario qui sotto. La stagione si aprirà di sabato con la sfida tra Geas Sesto San Giovanni e Akronos Moncalieri, mentre a chiudere ci saranno, la domenica, la Dinamo Sassari e il Brixia Basket, che ha rilevato il titolo sportivo di Costa Masnaga, la quale ricomincia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Federazione Italiana Pallacanestro ha rilasciato poche decine di minuti fa ildellaA1. Si giocherà sulle 26 giornate, 13 di andata e altrettante di ritorno, con conclusione della regular season il 26 marzo. Si scenderà in campo in infrasettimanale per due volte: mercoledì 21 dicembree mercoledì 8 marzo. Ci sarà l’day, a, del quale verrà riportato ilqui sotto. La stagione si aprirà di sabato con la sfida tra Geas Sesto San Giovanni e Akronos Moncalieri, mentre a chiudere ci saranno, la domenica, la Dinamo Sassari e il Brixia, che ha rilevato il titolo sportivo di Costa Masnaga, la quale ricomincia ...

