Austria, dottoressa morta dopo le minacce dei no vax: l'autopsia conferma il suicidio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Novità in Austria sul caso della dottoressa suicida. l'autopsia condotta sul corpo della dottoressa Austriaca Lisa-Maria Kellermayr, che si è suicidata dopo essere stata presa di mira da teorici del complotto e attivisti contrari ai vaccini anti Covid, ha confermato che la donna si è tolta la vita, hanno detto oggi gli inquirenti. Era già evidente dai risultati preliminari dell'esame post mortem, ha notato un portavoce della Procura di Wels, in Alta Austria: «In particolare – ha affermato – non è emersa alcuna evidenza del coinvolgimento di altre persone». Inizialmente gli inquirenti non avevano programmato di condurre un esame autoptico, ma hanno deciso di farlo su richiesta dei parenti di Kellermayr. In precedenza, il governo tedesco ha espresso ...

