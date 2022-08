Aperte le iscrizioni al Sotto Gamba Game 2022

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tutto è pronto per il, organizzato da Toscana Disabili Sport e Tutun Club Sport e Servizi con il supporto all’accoglienza della Onlus Handy Superabile e della Proloco San Vincenzo. La kermesse sportiva si svolgerà da venerdì 16 a domenica 18 settembre nella splendida cornice di Riva degli Etruschi a San Vincenzo (Livorno)., accesso libero contro i pregiudizi Come ogni anno l’evento sarà di libero accesso mettendo inoltre a disposizione venti camere gratuite per il soggiorno. Volto al superamento dei pregiudizi ideologici, emotivi e psicologici, ormaivanta collaborazioni con altri eventi per la promozione su tutto il territorio nazionale di ...