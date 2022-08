Via al passaggio da DAZN Standard a Plus, procedura da oggi 2 agosto (Di martedì 2 agosto 2022) Come annunciato negli ultimi giorni di luglio, da oggi 2 agosto è possibile effettuare il passaggio da DAZN Standard a Plus. Per chi vuole conservare la doppia visione in simultanea dei contenuti da reti internet diverse, la procedura è d’obbligo. Dopo aver sottolineato già quali siano i passaggi per l’upgrade, è giusto ritornare sulle modalità di trasformazione del proprio abbonamento nel giorno in cui queste diventano possibili. Perché passare a DAZN Plus Vale la pena, ancora una volta, soffermarsi sul perché è necessario passare da DAZN Standard a Plus. Rimanendo fedeli all’abbonamento di base (a 29,90 euro), non sarà più possibile usufruire del servizio in contemporanea da ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Come annunciato negli ultimi giorni di luglio, daè possibile effettuare ilda. Per chi vuole conservare la doppia visione in simultanea dei contenuti da reti internet diverse, laè d’obbligo. Dopo aver sottolineato già quali siano i passaggi per l’upgrade, è giusto ritornare sulle modalità di trasformazione del proprio abbonamento nel giorno in cui queste diventano possibili. Perché passare aVale la pena, ancora una volta, soffermarsi sul perché è necessario passare da. Rimanendo fedeli all’abbonamento di base (a 29,90 euro), non sarà più possibile usufruire del servizio in contemporanea da ...

