Ultim’ora su Raspadori | succederà domani! La notizia

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 2 agosto 2022) Per Giacomoè ormai testa a testa tra Napoli e Juventus, che hanno puntato il calciatore in uscita dal Sassuolo. La società neroverde, però, è chiara: serve un’offerta importante per convincere la società a cedere il cartellino del giocatore. A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul suo sito ufficiale scrive: “Giacomoha chiesto la cessione: il classe 2000 spinge per lasciare il Sassuolo e ha chiesto il via libera all’allenatore Alessio Dionisi per poter lasciare il club per poter giocare la Champions League e continuare il suo percorso di crescita. L’attaccante si è mosso, chiedendo il via libera ad Alessio Dionisi. L’ultima parola, però, spetta all’amministratore delegato Giovanni Carnevali e al club neroverde: il Sassuolo – nel caso in cui aprisse alla cessione del proprio ...